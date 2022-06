Hajj 1443 : Départ du premier groupe de pèlerins marocains vers l'Arabie saoudite

Le premier groupe de pèlerins marocains s’est rendu, lundi après-midi, à destination des Lieux Saints de l'Islam pour y accomplir le rite du pèlerinage au titre de l’année 1443 de l'hégire (2022). Avant le départ de ce premier contingent de l'aéroport Rabat-Salé, lecture a été donnée par le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, au message adressé par le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, aux pèlerins marocains.

Dans ce message, le souverain a appelé les pèlerins marocains à représenter comme il se doit leur pays, en donnant de lui une image honorable et conforme à l'adhésion forte de son peuple aux valeurs de tolérance et de modération, à son attachement à l'unité doctrinale et au principe du juste milieu et au rejet de toute velléité d’extrémisme. «Soyez donc, honorables pèlerins, des ambassadeurs de votre pays dans l'incarnation de ces nobles valeurs, fidèles en cela à votre identité culturelle et à votre unité nationale et doctrinale», a ajouté le roi.

Amir Al Mouminine a, par ailleurs, souligné avoir donné ses hautes instructions au ministre des Habous et des Affaires islamiques «pour qu'il veille en permanence à déployer tous les moyens de prise en charge et à s’assurer toutes les conditions de confort» de sorte que les pèlerins marocains puissent «accomplir vos rites de manière exemplaire».

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Ahmed Toufiq a indiqué que 250 pèlerins sont à bord de ce premier vol au départ de Rabat et à destination de Médine, ajoutant que 33 vols sont programmés dans ce cadre, le dernier étant prévu le 3 juillet.

Le ministre a également fait savoir que le nombre de pèlerins qui arriveront à Médine avant de se rendre à la Mecque est de 7 735, alors qu'environ 3 000 pèlerins bénéficieront de la nouvelle approche «Route de la Mecque» au départ de l'aéroport Mohammed V de Casablanca.