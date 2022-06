Football : Abdeslam Belkchour remplace Said Naciri à la tête de la LNFP

Le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Said Naciri, a annoncé, lundi, sa démission. / DR

Le président de la Ligue nationale de football professionnel (LNFP), Said Naciri, a annoncé, lundi, sa démission. Cette annonce a été faite lors des travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la ligue au titre de la saison 2020-2021, tenue au complexe Mohammed VI de football à Salé.

«C’est avec un grand regret que j’annonce ma démission du poste de président de la LNFP. Je n’arrive pas à assumer pleinement cette fonction à cause de mes occupations professionnelles», a dit le président du Wydad de Casablanca. Said Naciri a été élu une première fois à la tête de la ligue nationale de football professionnel en 2015. Il avait été réélu pour un deuxième mandat en 2019.

Lors du même rendez-vous, marqué par la présence des représentants de 43 clubs (sur 53) et tenue au complexe Mohammed VI de football à Maâmora (banlieue de Salé), Abdeslam Belkchour a été élu, à l'unanimité, nouveau président de la LNFP. Il occupait jusqu'ici le poste de vice-président de la LNFP et doit former son nouveau bureau dans les deux prochains mois.