La Marine Royale porte assistance à 105 candidats à la migration irrégulière en méditerranée

Des garde-côtes de la Marine Royale, opérant en Méditerranée, ont porté assistance, entre le 17 et le 20 juin courant, à 105 candidats à la migration irrégulière à majorité des subsahariens, dont 20 femmes et 11 enfants, se trouvant en difficulté à bord d'embarcations de fortune, de kayaks, et de jet-skis, a-t-on appris de source militaire.

Les secourus ont reçu les premiers soins nécessaires à bord des unités de la Marine Royale avant d'être acheminés aux ports les plus proches du Royaume et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures d'usage, a-t-on précisé de même source.