Le groupe Saham annonce un projet de fusion de Majorel et de Sitel

Le groupe Saham a annoncé, ce lundi, un projet de fusion de Majorel et de Sitel qui donnerait naissance à l’un des leaders mondiaux de l'industrie de l’expérience clients (CX) avec un chiffre d’affaires combiné d’environ 56,7 milliards de dirhams (5,4 milliards d’euros). Ce projet de fusion compterait plus de 240 000 employés répartis sur 300 sites dans 55 pays, rapporte-t-on de sources médiatiques.

La nouvelle plateforme serait véritablement mondiale, et couvrirait les États-Unis, l'Europe, l’Afrique, le Moyen Orient et l'Asie, permettant ainsi de servir des clients mondiaux leaders dans leurs secteurs ainsi que les entreprises «Global Internet». Les termes de la transaction envisagée impliqueraient que les actionnaires de Majorel détiendraient 43,9% de l’entité combinée, et 56,1% pour les actionnaires de Sitel.

Les actionnaires ont fait part de leur intention de porter le flottant de l’entité combinée à au moins 20%, au prorata de leur actionnariat, dans les 12 mois suivant la finalisation du projet de fusion, en fonction des conditions de marché, précise la même source. Dans le cadre de cette opération, les actionnaires de Majorelle (dont Saham, Bertelsmann et les actionnaires boursiers) devraient percevoir des dividendes en numéraire d'environ 440 millions d'euros.

Après le projet de fusion, l'entité fusionnée déclarera un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle. Elle aura son siège à Luxembourg et sera cotée sur Euronext Amsterdam.

Les parties envisagent de signer un accord de fusion engageant à l’issue d’une due diligence confirmatoire, alors que la finalisation de l’opération est prévue avant fin 2023.