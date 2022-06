Marhaba 2022 : Premiers chiffres des arrivées des Marocains résidant à l’étranger

Le ministère du Transport et de la logistique a annoncé, samedi, que les différents ports marocains ont enregistré l’arrivée d'environ 28 000 passagers et 7.200 véhicules, au cours des 10 premiers jours de l’Opération Marhaba 2022. La même période a connu le départ d'environ 19 000 passagers et 4 400 véhicules, précise le département.

S'agissant du transport aérien, la même source a indiqué que 528 000 passagers ont été enregistrés, durant la période allant du 5 juin, date du lancement de l’Opération Maraha au Maroc, au 14 juin 2022. Pour les services de transport routier international par bus, le ministère a rappelé avoir accordé des autorisations à 73 entreprises de transport international, qui fourniront 33 500 sièges sur environ 670 trajets hebdomadaires.

Ces chiffres ont été dévoilés, jeudi dernier, par le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil lors d’une réunion de travail avec les membres de la mission temporaire parlementaire sur les préparatifs en cours pour l'organisation de l'Opération Marhaba 2022. La rencontre a été marquée par la présence de la Directrice générale de l'Office national des aéroports (ONDA), Habiba Laklalech et de plusieurs responsables de Royal Air Maroc, de la Direction de la navigation commerciale et de la Direction des transports routiers.