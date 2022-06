Hajj 1443 : Le roi Mohammed VI adresse un message aux pèlerins marocains

Le roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a appelé les pèlerins marocains à représenter comme il se doit leur pays, en donnant de lui une image honorable et conforme à l'adhésion forte de son peuple aux valeurs de tolérance et de modération, à son attachement à l’unité doctrinale et au principe du juste milieu et au rejet de toute velléité d’extrémisme. Dans un message adressé, lundi, aux pèlerins marocains devant se rendre aux Lieux Saints de l'Islam au titre de l'année 1443 H, le souverain a invité les pèlerins à être des «ambassadeurs» de leur pays dans l'incarnation de ces nobles valeurs, fidèles en cela à leur identité culturelle et à leur unité nationale et doctrinale.

«Nous vous exhortons également à mettre en évidence notre souci constant, depuis que le Tout-Puissant nous a confié la charge de la direction de notre peuple fidèle, d’ériger cet idéal en un modèle à suivre dans l'incarnation de l'islam sunnite du juste milieu, s'inspirant ainsi de la parole de Dieu : "Aussi Nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins pour les gens"», a ajouté le roi.

Ce témoignage qui incombe à la communauté des musulmans ne peut être réalisé que par l’attachement au principe du juste milieu et le rejet de tout extrémisme et radicalisme, a affirmé le souverain dans ce message, dont lecture a été donnée par le ministre des Habous et des affaires islamiques, Ahmed Toufiq, à l'occasion du départ du premier contingent des pèlerins de l'aéroport de Rabat-Salé.

Le roi a, par ailleurs, souligné avoir donné ses hautes instructions au ministre des Habous et des affaires islamiques «pour qu'il veille en permanence à déployer tous les moyens de prise en charge et à vous assurer toutes les conditions de confort, de sorte que vous puissiez accomplir vos rites de manière exemplaire».