Coupe arabe de Futsal : Le Maroc bat le Koweït (6-4)

L'équipe nationale marocaine de futsal a battu, lundi, l'équipe du Koweït par 6 buts à 4 lors de la Coupe arabe de futsal, qui a démarré lundi à Dammam, en Arabie Saoudite. Le Marocain Driss Raiss Fenni s'est particulièrement illustré lors de ce premier match de la compétition, en inscrivant 3 buts pour la sélection nationale, tandis que son coéquipier Youssef Jaouad a été élu meilleur joueur de la rencontre.

Les Lions de l'Atlas, qui siègent dans le groupe A, rencontreront mardi l'équipe de la Somalie, avant d'affronter les Mauritaniens mercredi lors du dernier match comptant pour la phase des poules. Les trois premières équipes du groupe A, les deux premières équipes des groupes B et C ainsi que la troisième meilleure formation des poules B et C se qualifieront pour le deuxième tour.

Les matchs des quarts de finale et des demi-finales se joueront avec un système à élimination directe, jusqu'au match de clôture.

Le Maroc est le champion en titre de la Coupe arabe, dont la dernière édition s'est jouée en Egypte.