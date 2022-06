Le Festival international cinéma et migrations d’Agadir, un pont entre université et 7e art [Interview]

Cette année marque la dix-huitième édition de ce Festival international cinéma et migrations (FICM) à Agadir. On vient de sortir d’une période très difficile, pour les migrants aussi bien que pour l’événementiel et pour ce festival marquant pour la vie culturelle d’Agadir. Qu’est-ce que cela vous fait de reprendre et enfin d’accueillir les gens du domaine du cinéma et de l’émigration ?

On se dit enfin ! En réalité, nous avons dû reporter les dates de cette édition à trois reprises. Reporter une date alors qu’on est à la phase finale des préparatifs bloque souvent les process. Mais en voyant le bon côté des choses, je peux dite que cela nous a donné l’occasion de peaufiner un beau programme. Cette année, les activités sont très riches, très diversifiées. Il y a eu des projections de films, des conférences, des expositions photographiques, des ateliers thématiques… Cette programmation a été, je pense, à la hauteur des attentes du public de ce festival.

Vous ne vous contentez pas de faire seulement des projections de films. Il y a des longs et des courts-métrages, mais aussi des conférences. A quoi servent ces rencontres et qu’est-ce qu’elles permettent, au sein d’un festival plutôt consacré au cinéma ?

Nous voyons ce festival comme un rendez-vous thématique. Il est axé sur le thème de la migration, depuis sa première édition. C’est toute l’identité de cet événement culturel et artistique. Nous essayons de mettre ensemble à la fois les académiciens, les chercheurs en migration, en droits de l’Homme et en droits des réfugiés, avec les cinéastes, les réalisateurs, les scénaristes et les créateurs du septième art…

Cela nous a donné, d’après l’expérience qu’on a eue, de beaux projets et de beaux films sur la migration. D’un point de vue de recherche, avec la touche artistique du réalisateur ou scénariste, cela fait de beaux films. L’expérience nous a démontré qu’en mettant ces deux profils ensemble – un chercheur avec un cinéaste – cela donne lieu à de belles productions.

La sociologie, la géographie, la démographie, toutes ces spécialités académiques, permettent d’alimenter le travail artistique et créatif du cinéma. Vous avez des exemples concrets de ces collaborations dans le septième art avec des académiciens ?

Tout à fait. C’est au cours des débuts des éditions du festival qu’ont été conçus par exemple «Hna w lhih» et «Et après ?» de feu Mohamed Ismaïl, et des dernières éditions pour «Où vas-tu, Moshé ?» de Hassan Benjelloun… Ce sont des films qui ont été réfléchis, pensés et écrits ici. Même le casting d’un de ces films a été effectué lors d’une édition du festival. Deux ans plus tard, il a été programmé ici même.

Cet esprit de suivre les actualités et les changements que connaît le fait migratoire au Maroc, pays de transit qui devient désormais d’installation, est aussi celui de notre festival. Nous suivons ces évolutions et il y a toujours des choses nouvelles à montrer au public, à travers les projections. C’est dans cet esprit-là que nous avons, dès le début, opté pour présenter des longs et des courts-métrages de fiction sur le thème de la migration. Ce ne sont pas des documentaires, des récits de vie réels, mais c’est plus une vision artistique qui allie l’humour à la déchirure de la migration. En effet, la fiction donne plus de possibilités pour voir la migration sous plusieurs angles.

Mohamed Irgui, directeur du FICM

Vous avez cité «Où vas-tu, Moshé ?», qui parle de a migration judéo-marocaine. Il y a d’ailleurs eu, jeudi soir, une projection de film sur la communauté judéo-marocaine en Israël. Il y a eu un long moment d’amnésie, puis un rappel de mémoire désormais ?

On peut dire que c’est désormais une reprise des relations de la communauté marocaine juive et émigrée. Le festival, en tant qu’événement porté par une association de la société civile, notre contribution à ce rapprochement, à activer cette mémoire, nous anime depuis toujours. Lors de précédentes éditions, nous avons rendu hommage à la réalisatrice Izza Génini. Nous faisons des projections de films qui relatent la vie des communautés marocaines juives. C’est une reprise des liens avec nos Marocains du monde et surtout les Marocains de confession juive.

Y a-t-il un moment à retenir, qui vous a marqué durant cette semaine, entre les rires, les joies ou les émotions ?

Déjà, après près de trois ans de crise sanitaire liée à la Covid-19, ce qui nous marque est cette reprise des rapports humains, des rencontres physiques avec les gens, avec le public qui a démontré une soif de la culture, avec des personnes qui nous font vibrer, nous donnent plus d’enthousiasme pour travailler et organiser un tel événement. Nous avons déjà tenu une édition en ligne, mais ce n’est jamais pareil.

Le contact avec la salle de cinéma, le public, l’accueil de nos invités, les visages et les personnalités venues dans un cadre d’ouverture et de tolérance… Tout cela fait que ce festival nous marque, en tant qu’organisateurs. Du moment que le rendez-vous démarre, ce n’est plus réellement notre événement mais celui de toute la ville, de notre public et de nos invités. La programmation est bien exécutée à tous les niveaux. Cette année, nous avons eu la possibilité d’avoir deux salles pour la projection des films en compétition ou en panorama. C’est un nouveau souffle pour le festival et pour Agadir.