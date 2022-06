Maroc : Une pétition pour interdire «Lightyear» car «encourageant l’homosexualité»

Le nouveau film d’animation «Lightyear» (Buzz l’éclair pour la version française) produit par Pixar Animation Studios et distribué par Walt Disney est au cœur de la polémique, depuis quelques jours, dans les pays musulmans. Plusieurs d’entre eux ont décidé d’interdire le film, à cause d’un bref baiser entre deux personnages féminins. Au Maroc, pays où le film a été autorisé, une vague d’indignation est née sur les réseaux sociaux, concrétisée par une pétition appelant à interdire le film d’animation destiné aux enfants. Dans cette pétition, portant plus de 400 signatures dont des islamistes et activistes de gauche, l’œuvre est ainsi accusé d’«encourager l’homosexualité».

Intitulée «Arrêtez la projection du film "Lightyear", qui incite les enfants à l'homosexualité», la pétition rappelle qu’«un certain nombre de pays arabes et islamiques ont interdit de projeter le film "Lightyear" destiné aux enfants, en raison des scènes encourageant l'homosexualité». Elle déplore que «certains salles marocaines de cinéma s'apprêtent à projeter le film», dimanche, dans les grandes villes du Maroc, notamment Rabat et Casablanca.

«Par conséquent, nous, personnalités de différentes institutions intellectuelles, politiques, médiatiques, des droits de l'Homme et de la société civile, condamnons cette affaire odieuse et appelons les autorités officielles à arrêter cette absurdité qui vise à corrompre nos enfants, déformer leur religion et achever ce qui reste de leurs mœurs», dénonce les 415 signataires. Ceux-ci appellent également les Marocains, «fiers de leur religion et attachés à leur morale et à leurs valeurs, à contrer tous les plans visant à détruire les édifices des familles marocaines et viser leurs fils et filles, en particulier après la normalisation des instances officielles avec l'entité sioniste qui soutient et encourage ces phénomènes».

A rappeler que «Lightyear» a été censuré dans 14 pays musulmans dont la Jordanie, l’Arabie saoudite, le Bahreïn, le Koweït, l’Irak, les Emirats arabes unis et la Malaisie.