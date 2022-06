Maroc : Un Orchestre de la musique andalouse créé à l’occasion de la Fête de la musique

L’Association marocaine de la musique andalouse (AMMA) a annoncé, ce lundi, qu’elle célèbre cette année la Fête de la musique par la création de l'Orchestre marocain de la musique andalouse. Un orchestre qui contribuera «à la pérennisation du patrimoine musical andalou», indique-t-elle dans un communiqué parvenu à Yabiladi.



L’orchestre est composé de musiciens issus de différentes régions du pays, Tanger, Tétouan, Taza, Fès, Meknès, Chefchaoune, Rabat, Salé, Casablanca, Marrakech, Essaouira et Agadir, de jeunes mélomanes férus de musique andalouse et pleinement investis en faveur de la préservation de ce patrimoine qui fait partie intégrante de notre identité marocaine, poursuit la même source. Celle-ci précise que l’orchestre, dirigé par le talentueux artiste Driss Berrada, ambitionne d'apporter une contribution substantielle à la préservation et la pérennisation de l'héritage musical andalou, et ce en impliquant la jeunesse marocaine dans cette transmission de flambeau.

Le communiqué annonce que l’orchestre se produira sur scène, le samedi 25 juin 2022, au Palais Méchouar-Casablanca, aux côtés de l’Orchestre andalou de Fès sous la direction du grand maître Mohamed Briouel. Une collaboration artistique qui se veut porteuse d'un message d'espoir, au sein d'une jeunesse de plus en plus consciente de l'importance de porter haut le flambeau du patrimoine andalou marocain. Les deux orchestres seront accompagnés d'artistes de renom dont la diva Françoise Flore Atlan, l'artiste chanteur Jacob Tordjmane (Coco Diam’s) et la talentueuse Fedwa Tadist.



«En notre qualité d'association résolument engagée en faveur de la préservation du patrimoine musical andalou, nous nous réjouissons de voir naître un orchestre composé de jeunes mélomanes férus de musique andalouse et de contribuer ainsi à assurer la relève», a déclaré Fatima Mabchour, présidente fondatrice de l’AMMA, citée par le communiqué.