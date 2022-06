Législatives françaises : Karim Ben Cheïkh élu député de la 9e circonscription

Le Franco-tunisien Karim Ben Cheïkh, candidat de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES), a été élu dimanche en tant que député de la 9e circonscription des Français de l’étranger. Au deuxième tour des élections législatives françaises, il a pu rafler 11 348 voix (54,07%) parmi les 120 553 Français inscrits dans la circonscription regroupant les pays du Maghreb et l’Afrique de l’Ouest.

Sa rivale, Elisabeth Moreno, candidate de la majorité présidentielle et arrivée deuxième lors du premier tour, n’a eu que 45,93% (9 639) des voix.

Selon les résultats publiés par le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, l’ancienne ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances est arrivée première à Abidjan (57,02% contre 42,98% pour son rival), Agadir (56,57% contre 43,43%) et à Marrakech (61,84% contre 38,16%). A Tripoli cependant, les deux candidats se sont partagé les voix.

Karim Ben Cheïkh est arrivé premier dans les 14 autres bureaux de vote, notamment ceux de Casablanca, Conakry, Fès, Nouakchott, Rabat, Tanger et Tunis.

A noter que le taux de participation à ce deuxième tour dans la 9e circonscription a été de 18,12% seulement parmi les 120 553 inscrits. Le nombre de votants a été de 21 844 alors que 796 bulletins ont été déclarés blancs et 62 ont été annulés.

Sur son compte Twitter, le nouveau député des Français de l'étranger a remercié ceux ayant voté pour lui en promettant qu'il sera, dès demain, la voix des Français.e.s du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest à l'Assemblée nationale.

Cette victoire est la vôtre, vous les Français.e.s du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest. Vous avez exprimé un choix clair pour la justice sociale et la défense de nos services publics. Dès demain, je serai votre voix à l’@AssembleeNat. Merci #9eCircoFDE ?? pic.twitter.com/URioBGtSzJ — Karim Ben Cheikh (@K_BenCheikh) June 19, 2022

Elisabeth Morono a, pour sa part, félicité le nouveau candidat pour sa victoire, en remerciant «toutes les personnes qui se sont engagées à [ses] côtés et ont cru en [son] projet pour les Françaises et Français du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest».