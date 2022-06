La ministre israélienne de l’Intérieur attendue au Maroc ce lundi

La ministre israélienne de l'Intérieur est attendue au Maroc, lundi, pour une visite officielle où elle rencontrera son homologue marocain ainsi que d’autres responsables du royaume. Selon Times Of Israel, qui cite un communiqué du département israélien de l’Intérieur, Ayelet Shaked sera ainsi le troisième ministre du gouvernement israélien à se rendre au royaume.

Le communiqué indique que Shaked devrait rencontrer, en plus d’Abdelouafi Laftit, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah Alaoui et d’autres hauts responsables. Elle abordera la question de la coopération bilatérale avec le Maroc notamment «pour faire venir des travailleurs étrangers du Maroc en Israël pour travailler dans la construction et les soins infirmiers», ajoute la même source.

«Nous sommes certains que cette coopération avec les Marocains nous aidera à faire progresser le marché du logement et à soutenir également la population âgée en Israël», indique le communiqué. Shaked espère également promouvoir les liens et mettre en lumière la relation historique entre les Marocains et le peuple juif.

Ce voyage fait suite à la visite du ministre des Affaires étrangères Yair Lapid dans le royaume en août dernier et de celle du ministre de la Défense Benny Gantz en novembre, lorsqu'il a signé un accord historique de coopération en matière de défense, rappelle le média israélien.