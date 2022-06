Foodie : Otmane Barakat répond à la mise au point de la commune d'Ifrane

Le jeune étudiant de l’Université Al Akhawayn et entrepreneur, a répondu samedi à la mise au point de la Commune d’Ifrane. Celle-ci a réagi, quelques jours plutôt, à cette affaire, en affirmant démentir «des allégations et des erreurs sans fondement».

«A ce jour, aucune instance administrative n'a communiqué ou répondu» au jeune entrepreneur concernant la fermeture du restaurant Foodie, 87 jours après la délivrance de la décision de suspension, contrairement à la mise au point, indique le jeune. «Otmane Barakat n'a reçu aucune lettre d'avertissement, ni aucun autre document officiel des services communaux d'Ifrane, ou de tout autre service administratif, contenant les recommandations et observations dudit comité», ajoute le communiqué.

«J’ai pris contact à plusieurs reprises avec les services communaux où j'ai demandé la reprise de l'activité du restaurant Foodie après avoir répondu aux observations orales exprimées par le Comité lors de sa visite du 20 mars», indique le document. Ce dernier ajoute que le jeune entrepreneur et étudiant de l’université Al Akhawayn a «également exprimé [son] engagement et [son] respect pour toutes les procédures et lois en vigueur».

Cependant, «contrairement aux affirmations de la mise au point de la Commune d’Ifrane, elle a bien reçu les assurances que je suis prêt à rouvrir le restaurant. J’ai expliqué les conditions financières et sociales stressantes qui conduiront bientôt à la faillite de mon entreprise, mais le conseil communal d'Ifrane a ignoré mes demandes enregistrées par écrit au bureau d’ordre les 04 et 11 avril 2022, comme indiqué dans les annexes», précise-t-on.

Le communiqué confirme la réception de la décision de fermeture mais précise que celle-ci «n'a jamais précisé son caractère temporaire». Et de noter que «la décision de fermeture était basée sur une lettre préfectorale (…) et non pas sur le procès-verbal du comité mixte régional chargé du contrôle de la qualité et de la protection de la santé directement , contrairement à ce qu'affirme la mise au point». Celle-ci «est en fait le premier contact que l'administration a pris avec moi, et cela fait 87 jours depuis la fermeture de mon restaurant Foodie. C'est un grand honneur pour moi que l'administration locale m'ait enfin répondu aujourd'hui, après que j'ai failli perdre la vie».

Le communiqué du jeune entrepreneur confirme deux observations contenues dans la mise au point de la commune, à savoir les points relatifs à l’absence de fiches sanitaires pour les employés ainsi que le transport de produits alimentaires d’Azrou à Ifrane sans autorisation».