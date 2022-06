FICM d'Agadir : Deux expositions sur la migration et les frontières

Le Festival international cinéma et migrations (FICM) d’Agadir a organisé, au complexe culturel Khaïr Eddine, deux expositions sur les thèmes de la migration et des frontières, dans le cadre des activités de sa 18e édition, à savoir «Frontières et immigrations africaines» et «L’immigration des juifs marocains et les mellah du Maroc». La première, de Rachid Fassih, est composée de 20 œuvres contemporaines, réalisées avec différents styles et techniques, sans se contenter d’une ligne directrice.

«Ces œuvres sont une cassure de mes propres frontières qui m’a permis de créer des tableaux picturaux, des dessins, des installations et des photographies, avec tout un mélange d’outils», a-t-il expliqué dans une déclaration à la MAP. «Les deux années pandémiques ont été une source d’inspiration pour traiter ces thématiques et principalement celles liés aux frontières, notamment avec la suspension des trafics et le confinement», a-t-il ajouté.

Les réalisations de ce professeur d’art plastique résonne avec sa soif de liberté qu’il effleure dans l’art abstrait et agit dans la problématique des frontières, à travers l’esthétique et la beauté artistique.

Quant à l’exposition sur «L’immigration des juifs marocains et les mellah du Maroc», du président du centre de la culture Judéo-Marocaine de Bruxelles, Paul Dahan, il s'agit d'une collection exceptionnelle de photographies qui témoignent de la vie de la communauté juive marocaine ainsi que de sa migration. Cette exposition est le fruit d’un travail minutieux de documentation du patrimoine juif marocain d’une époque marquée par une parfaite fusion culturelle et d’un savoir vivre commun.

Peintre et professeur d’art plastique, Rachid Fassih réinvente son univers artistique et retrace son itinéraire. Ses œuvres sont marquées d’originalité et de créativité et essaient le temps d’une réflexion, d’échapper à l’artiste pour se répandre sur des tableaux en couleurs et en lignes.

Paul Dahan est né à Fès. Psychanalyste et président du Centre de la culture judéo-marocaine (CCJM), il a organisé plusieurs expositions et manifestations en Europe et aux États-Unis sur le judaïsme marocain.