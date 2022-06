Sahara : De Mistura s’entretient avec un diplomate allemand

Staffan de Mistura poursuit ses consultations avec les acteurs internationaux, ayant une influence sur le cours de la question du Sahara. L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental s’est réuni, le 16 juin à Bruxelles, avec Tobias Tunkel, directeur du Moyen-Orient et de l’Afrique du nord au ministère allemand des Affaires étrangères.

Une «conversation inspirante», s’est félicité le diplomate allemand sur Twitter. «Nous appuyons pleinement ses efforts pour créer un nouveau momentum pour le processus politique qui inclut toutes les parties prenantes concernées», ajoute Tunkel.

