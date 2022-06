Aid Al-Adha : Les prix en baisse pour le marché des produits agricoles et alimentaires

A l’approche de Aid Al Adha, le marché des produits agricoles et alimentaires reste bien approvisionné et les prix des principaux légumes et fruits affichent une tendance baissière ou stable, a indiqué, vendredi, le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts. Le ministère attribue cette situation aux efforts conjugués de l’Etat, des agriculteurs et des professionnels du secteur et ce malgré les conditions climatiques difficiles de cette campagne agricole et de la conjoncture mondiale caractérisée par la flambée des prix.

Ainsi, «l'effort de l’État notamment à travers le programme de réduction de l’impact du déficit pluviométrique (…) et les conditions climatiques améliorées de mars et d’avril ayant permis une bonne installation et développement des cultures de printemps ont largement contribué à une reprise de la dynamique dans le secteur agricole», fait observer le ministère. Le suivi des marchés agricoles par les services du Département de l’agriculture montre les principales tendances suivantes selon les produits.

Concernant les céréales et le sucre, grâce aux mécanismes de restitution mis en place par le gouvernement, les prix des farines de blé tendre n’ont subi aucun changement, malgré les hausses vertigineuses sur le marché mondial, grâce au système de restitution à l’import mis en place par le gouvernement. Pour le sucre, le prix demeure fixe et sans variation grâce également au soutien de l’Etat, précise le communiqué, notant que pour les huiles de table, les prix restent aux niveaux enregistrés depuis en 2021.

Les principaux produits maraichers les plus consommés affichent un niveau de disponibilité «très satisfaisant et suffisant» tant en quantité qu’en qualité grâce notamment à l’entrée en production du maraichage de saison, fait remarquer le communiqué.