France : Le Maroc à l'honneur à Aix-les-Bains du 24 juin au 10 juillet

Le Maroc, avec sa culture millénaire et son fort potentiel économique et touristique, sera mis à l’honneur du 24 juin au 10 juillet au «Morocco Expo Aix-Les Bains». Cet événement, organisé à l’initiative de Decoma Events et de l’Association des Marocains du Bassin Aixois, en collaboration avec la mairie d’Aix-les-Bains et le consulat général du Royaume à Lyon, mettra en avant la culture, l’artisanat et le tourisme marocains, ainsi que le climat d’affaires et les opportunités d'investissement qu’offre le Maroc aux hommes d'affaires, aussi bien étrangers que nationaux.

A cette occasion, un salon du tourisme et de l’artisanat marocain installera ses quartiers au Parc Floral des Thermes, sur la place Mohammed V, indique un communiqué des organisateurs. Étalé sur 3 200 m2, le salon réunira une trentaine d’artisans marocains, l’occasion pour les visiteurs de découvrir le savoir-faire artisanal du Royaume dans un cadre chaleureux digne d'un village marocain, conçu avec authenticité et modernité, afin de faire briller la richesse du Maroc dans ce domaine, précise la même source.

Plus de 800 m2 seront consacrés au tourisme national, dans le but de mettre en avant la diversité de son offre, d'identifier de nouvelles pistes de partenariat et de renforcer le rayonnement de la destination Maroc, auprès du grand public et des professionnels du secteur. Le programme de cet événement comprend aussi un forum économique, qui réunira des responsables marocains et français, ainsi que des représentants de différentes entreprises autour d’une série de conférences, axées sur la coopération économique et les opportunités d’affaires au Maroc.

Le forum, qui se veut un tremplin d'investissement pour PME/PMI, aura pour objectifs de dynamiser les relations économiques entre le Maroc et Aix-les-Bains, particulièrement, et le Maroc et la France de manière générale, en réunissant, en un seul lieu, des acteurs économiques de référence, d’accompagner les entreprises dans leur développement en matière d’investissements, de partenariats et d’échanges commerciaux et de mettre en avant le potentiel du Maroc comme hub tourné vers l’Afrique.