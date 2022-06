Une délégation européenne visite Tanger Med et l'usine Renault

Une délégation européenne a effectué vendredi une visite au complexe portuaire Tanger Med et à l'usine Renault de Tanger, dans l'objectif de valoriser les relations économiques et commerciales entre le Maroc et l’Union européenne (UE), tant sur le plan des échanges que celui de la coopération. La délégation était composée de l’Ambassadrice de l’UE au Maroc, Patricia Llombart Cussac, de la représentante de la Banque européenne d’investissement (BEI), Anna Barone et de seize ambassadeurs, chargés d’affaires et conseillers des États membres de l’UE au Maroc. Sa visite s'est déroulée dans un esprit «Team Europe» (UE, BEI et Ambassadeurs de l’UE), et vient souligner les relations commerciales entre le Maroc et l’UE, ainsi que l’importance de l’infrastructure portuaire pour le commerce international et le rôle de Tanger Med à cet égard.

Lors de cette visite, qui s'est déroulée en présence notamment du ministre de l'Industrie et du commerce, Ryad Mezzour et du Wali de la Région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, les invités ont découvert les installations et l’organisation du port, ainsi que son rôle en tant que passerelle logistique mondiale clé et exemple d’intégration au commerce mondial. La visite de l’usine Renault, à laquelle a pris part également le DG de Renault Group Maroc, Mohamed Bachiri, et nombre de responsables de l'usine, a permis aux ambassadeurs de voir l’un des sites les plus importants de l’industrie automobile et l'un des exemples d’investissements européens au Maroc les plus aboutis.

«Les échanges ont porté sur les priorités communes autour de la résilience et la durabilité des chaînes de valeurs que la crise sanitaire et l’invasion russe de l’Ukraine ont rendu vulnérables, ainsi que des moyens de renforcer l’intégration du Maroc et de l’Afrique aux chaînes de valeurs européennes», indique un communiqué conjoint de l'UE et la BEI. La même source souligne que la politique commerciale de l’UE s’appuie sur l’importance d’un commerce ouvert et équitable, caractérisé par des chaînes de valeurs performantes, diversifiées et durables.

Cette rencontre a été marquée par la présentation d'un exposé sur le complexe portuaire Tanger Med par le directeur général de Tanger Med, Mehdi Tazi Riffi, dans lequel il a mis l'accent sur l'importance de ce projet d'envergure, passant en revue les différentes étapes de développement de ce complexe portuaire de rang mondial.