Environnement : Le Maroc et la France lancent le programme «Ghabati, Hayati»

Le Maroc et la France lancent le programme «Ghabati, Hayati», à l’occasion de la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. / DR

Le Maroc et la France ont lancé, vendredi à Azrou, le programme «Ghabati, Hayati», qui vise à renforcer leur partenariat pour la protection de la biodiversité et la gestion durable des forêts. Premier programme de coopération internationale déployé dans le cadre de la stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030», il sera mis en œuvre à l’échelle nationale par l’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) du Maroc sur les quatre prochaines années, indique l’Agence française de développement (AFD) dans un communiqué.

Il s'agit de reboiser 50 000 hectares de forêt chaque année en privilégiant des espèces endémiques plus résilientes, structurer l’approche participative de la gestion forestière avec les populations locales et développer le suivi et la conservation de la biodiversité dans les parcs nationaux. Un prêt de 100 millions d’euros (environ 1 milliard de dirhams) et un don de 3 millions d’euros (31 MDH) seront mobilisés par l’AFD. Outre des moyens financiers, une expertise technique sera offerte pour soutenir le programme.

Un protocole d’accord a été signé, dans ce sens, entre Expertise France (l’agence française interministérielle de coopération technique), l’ANEF et l’AFD pour favoriser les échanges d’expertises entre pairs français et marocains du secteur forestier. Des partenariats sont notamment prévus avec l’Office français de la biodiversité, l’Office national des forêts, Réserve naturelle de France et plusieurs parcs nationaux français.

Le communiqué annonce également un projet-pilote d’un montant de 7,7 millions d’euros (81,5 MDH) à l’échelle du Parc national d’Ifrane, qui sera cofinancé par le Maroc (5,9 millions d’euros, soit environ 62,5 MDH) et le Fonds français pour l’environnement mondial (don de 1,8 millions d’euros, soit environ 19 MDH) et qui a pour but d’allier la conservation de la biodiversité et le développement d’emploi locaux autour des sports de nature.