Omar Hilale veut «un rôle plus proactif des Etats-Unis pour élargir les accords d’Abraham»

Aux côtés de ses homologues représentants permanents des Emirats arabes unis, du Bahreïn et d’Israël auprès des Nations unies, l'ambassadeur Omar Hilale a pris part à une réunion organisée, jeudi 16 juin, par le Comité juif américain (AJC).

A cette occasion, le Marocain a laissé de côté le langage diplomatique pour remarquer que les pays signataires des accords d’Abraham avec Israël ont «besoin d'un rôle plus proactif des Etats-Unis pour élargir ces accords à d’autres pays arabes».

Une perspective «possible parce qu’il y a des attentes confirmées, d’ailleurs, par des études ayant montré qu’il y a des signaux positifs attestant des engagements et des espoirs de ces gens (pays arabes, ndlr) pour rejoindre les accords d’Abraham», a-t-il expliqué. Dans son plaidoyer pour donner un nouveau souffle au processus de normalisation, lancé en août 2020, Omar Hilale n'a pas cité les Etats de la région tentés par la normalisation avec Israël.

Les remarques de Hilale portant sur le «rôle proactif des Etats-Unis», rejoignent l'avis exprimé, en novembre 2021, par la ministre israélienne de l’Intérieur, Ayelet Shaked. «Il y a beaucoup de potentiel, mais beaucoup dépend de l'engagement de l'administration [Biden]. En fin de compte, ces pays font la paix, non seulement parce qu'ils ont intérêt à faire la paix avec Israël, mais aussi parce qu'ils ont un intérêt avec les États-Unis», avait-elle précisé dans des déclarations à la presse.



A la réunion du Comité juif américain (AJC), l’ambassadeur marocain a plaidé, par ailleurs, pour une reprise rapide du processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. «Il faut que les négociations reprennent afin de donner d’autres espoirs et fermer la porte aux extrémistes, car le principal danger sont les extrémistes qui sont heureux de voir que rien n’a changé» depuis la conclusion des accords d’Abraham, a-t-il mis en garde.

«Les Israéliens et les Palestiniens doivent reprendre les discussions. Les Américains ont un rôle important à jouer mais aussi les pays signataires de ces accords», a réitéré l’ambassadeur Hilale.