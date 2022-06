Le président mauritanien souhaite prompt rétablissement au roi Mohammed VI

Le président mauritanien souhaite un prompt rétablissement au roi Mohammed VI. «J'ai appris avec une grande tristesse, la nouvelle de l'infection de votre Majesté par le coronavirus. J'implore Allah de vous accorder un prompt établissement et de vous préserver pour votre pays que vous dirigez avec sagesse et clairvoyance pour plus de progrès et de prospérité», écrit Mohamed Ould El Ghazouani.



«Tout en vous souhaitant prompt rétablissement et une bonne santé, je vous renouvelle notre détermination à poursuivre ensemble l'action visant le renforcement des relations fraternelles unissant nos deux pays pour les hisser au niveau des aspirations de nos deux peuples frères», souligne le chef de l’Etat dans un message diffusé ce vendredi 17 juin par l’agence mauritanienne d’information (AMI).



Pour rappel, en janvier dernier, le souverain avait adressé un message de compassion au président de la Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, suite à sa contamination au Covid-19.