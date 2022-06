Espagne : Quatre Marocains arrêtés pour fraudes liées au regroupement familial

Des agents de la police nationale espagnole à la Brigade provinciale de l'immigration et des frontières de Grenade ont arrêté six hommes et une femme, âgés de 31 à 49 ans. Ils sont soupçonnés d’appartenir à un réseau voué à favoriser l'immigration irrégulière des citoyens marocains, à travers des dossiers de regroupement familial et sur la base de documents falsifiés. Selon la presse espagnole, les dirigeants de cette organisation ont même exigé que leurs victimes paient jusqu'à 3 000 euros pour promouvoir ce type de dossier, réalisé avec de faux documents.

Le cerveau présumé du réseau est un homme de 31 ans de nationalité espagnole et d'origine marocaine, sans antécédents judiciaire. Cette personne agissait à titre de responsable d'une agence spécialisée dans le traitement des dossiers de regroupement familial. L'organisation serait composée de quatre individus de nationalité marocaine et trois de nationalité espagnole. L'un des détenus, un citoyen marocain de 36 ans, a été détenu à El Ejido (Almería) tandis que les autres ont été détenus dans la province de Grenade.

Le modus operandi de ce réseau criminel consistait à attirer des clients potentiels, à travers de fausses annonces de location de maisons sur des portails immobiliers. Lorsqu’ils appelaient pour s'enquérir de la location des propriétés proposées, ils étaient orientés vers le gestionnaire qui, sous la promesse de rapidité et d'efficacité, leur proposait l'obtention de permis de séjour pour le regroupement de leurs proches, en échange de grosses sommes d'argent.

D'autres membres de cette organisation étaient chargés de rechercher des maisons vides qui, en falsifiant la signature des propriétaires, simulaient la location de celles-ci. Ces faux contrats étaient par la suite rattachés aux dossiers de regroupement familial promus par l'agence.