Espagne : Une Marocaine obtient une note spectaculaire au Bac à Tolède

Touayba Bakkali, Maroco-espagnole de Tolède, vient de réaliser ce dont rêvent beaucoup d’élèves en Espagne. Âgée de 18 ans, elle vient d’obtenir une note de 13,84 sur 10 pour l’Évaluation du Baccalauréat pour l’accès à l’université (EBAU), soit le baccalauréat espagnol. «Sa famille a beaucoup sacrifié pour pouvoir lui offrir une éducation et elle ne peut être que fière. L'histoire de cette étudiante, qui veut étudier la médecine à l’Universidad Complutense de Madrid, est une véritable démonstration d'effort et de dévouement», rapporte Telecinco.

Septième d’une fratrie de huit, le chemin de Touayba Bakkali pour surmonter l'EBAU n'a pas été facile. «Je suis très heureuse. C’est tout un exploit pour moi et un rêve devenu réalité», confie la Maroco-espagnol. Celle-ci raconte que ses parents ont quitté Tanger il y a 35 ans et sont arrivés en Espagne sans savoir ni lire ni écrire. À cette époque, ils n'avaient qu'un fils et les débuts ont été durs. Ils ont commencé à gagner leur vie en achetant et en vendant des objets d'occasion et rêvaient d'un avenir meilleur. «Ils ont dû se sacrifier» pour leurs enfants.

«J'ai toujours fait beaucoup d'efforts et essayé de faire de mon mieux. Mes parents m'ont dit qu'ils sont très fiers. Je leur dois tout. Ils m'ont fait confiance et savaient que je pouvais le faire. C'était très spécial pour tout le monde de recevoir la note finale», a ajouté Touayba. La jeune femme de Tolède assure avoir profité de l'occasion qu'ils n'ont pas eue. «Ils auraient adoré, mais ce n'était pas possible», raconte-t-elle à propos de la trajectoire de ses parents.

La même source précise que sur les six frères aînés de Touayba, cinq ont obtenu un diplôme universitaire. Une raison pour laquelle «tout le monde l'a encouragée dans cette dernière ligne droite vers l'université». «Ils m'ont dit de me faire confiance et de ne pas être nerveuse. Tout le monde m'a toujours soutenu.»

Les notes de Touayba à l'EBAU sont spectaculaires : 9,75 en espagnol, anglais et mathématiques II et 9,5 en histoire de l'Espagne. En Biologie et Chimie, elle a obtenu un 10 sur 10. «J'ai commencé à me préparer dès le début du cours. Je suis très assidue et j'utilise les trois dernières semaines pour réviser», explique la jeune de 18 ans, qui admet qu'elle était stressée au moment de passer les examens, un stress qui s’est dissipé en passant le premier examen.