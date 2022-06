Espagne : Une cinquantaine de saisonnières marocaines formées à l'entrepreneuriat

Une cinquantaine de saisonnières marocaines ont bénéficié d’une formation sur l'intelligence émotionnelle comme outil d'amélioration et d'intégration sociale. Celle-ci, tenue cette semaine au siège de la coopérative Costa de Huelva, à Lucena de Puerto, fait partie du projet «Wafira», qui a achevé sa première phase d'accueil et de formation, écrit Diario de Huelva.

La campagne de récolte des fraises étant terminée, l'objectif de cette activité était de boucler la phase d'accueil des saisonnières marocaines participant au projet, avant leur retour dans leur pays d'origine dans les semaines à venir, explique-t-on. La séance a également été marquée par un échange avec les coopérateurs de la province et l'Association des femmes des coopératives agro-alimentaires d'Andalousie (AMCAE-Andalucía), avec comme objectif de renforcer la participation socioéconomique des femmes dans leurs environnements respectifs.

Il s'agit de la dernière activité d'un plan d'accueil, d'insertion et de formation dans lequel 50 saisonnières marocaines ont été formées pour créer une entreprise et lancer des activités génératrices de revenus à leur retour au Maroc. Au cours de onze semaines, une équipe multidisciplinaire, coordonnée par le bureau de Huelva des coopératives agro-alimentaires andalouses, a développé un programme de formation complet dans lequel ils ont abordé les compétences personnelles et commerciales, ainsi que l'entrepreneuriat collectif et la gestion d'entreprise sous le modèle coopératif. Toutes les activités ont été conçues en fonction des besoins des femmes participantes, après avoir préparé une étude du contexte socio-économique de celles-ci. Le média espagnol ajoute que les dernières sessions ont porté sur l'élaboration d'un plan d'affaires basé sur les idées des participants.

Les saisonnières marocaines ont également partagé plusieurs rencontres avec des femmes d'affaires et des membres de coopératives de la province de Huelva. Ces rencontres leur ont permis de s'informer sur l'environnement socioéconomique de l'Andalousie, ainsi que sur le fonctionnement des coopératives agro-alimentaires et le poids des agriculteurs, éleveurs et ouvriers en leur sein.