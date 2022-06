Le High Atlas Ultra Trail rassemblera à Ouirgane plus de 300 participants le 25 juin

Le High Atlas Ultra Trail rassemblera, le 25 juin à Ouirgane dans la province d'El Haouz, plus de 300 participants. Parmi eux, se trouvent des professionnels et amateurs de 7 nationalités, indiquent les organisateurs dans un communiqué, précisant qu’une centaine d’enfants de la région seront au rendez-vous pour une course solidaire, la Sonasid Kids Trail.

Avec 4 distances au programme, soit 85km, 42km, 21km et 10 km, l’organisation HAUT a tracé les meilleurs circuits du parc national de Toubkal, afin d’offrir aux passionnés du trail une expérience inédite dans la beauté sauvage du Haut Atlas, poursuit la même source.

Au programme de ce trail, qui allie le sport, le tourisme, la protection de l’environnement et le développement durable, figure également une opération de nettoyage des différents villages et parcours de la course.

Pas moins de 1 200 nuitées sont prévues pendant l’évènement, avec 1 000 spectateurs. Sont mobilisés 10 guides de montagne, 30 muletiers pour transport ravitaillement et 50 postes rémunérés dans des villages.