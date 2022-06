Maroc : Saham Assurance change de nom et devient Sanlam

La compagnie d’assurance Saham change de dénomination et devient Sanlam. Le changement a été acté lors de la précédente assemblée générale extraordinaire de décembre 2021 et fait suite aux rachats des activités assurance de Saham par le Sud-africain Sanlam.

«Ce changement de nom nous permettra de déployer au Maroc une marque unifiée à l’échelle continentale, forte de la reconnaissance de nos partenaires et clients. Il s’agit aussi pour nous de mettre à profit les synergies du groupe ainsi que la cohérence du discours et de la communication de Sanlam», a déclaré, lors d’une conférence de presse ce jeudi, Yahia Chraibi, directeur général de Sanlam Maroc.

Ce rebranding se traduira notamment par l’adoption d’une nouvelle identité visuelle et le déploiement d’une nouvelle signalétique. «Le groupe déploie une campagne de communication de grande envergure dans les médias nationaux, sur les réseaux sociaux et en affichage. Le concept créatif repose sur une chorégraphie originale et moderne qui fait le tour de toutes les régions marocaines», précise la compagnie.

Il s’agit, en effet, d’une fresque contemporaine qui met en scène les Marocains dans leur grande diversité, et qui leur permet de se croiser, se défier, se rencontrer, échanger, communiquer et danser pour accomplir des prouesses toutes basées sur la confiance.