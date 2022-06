Arrivée à Tanger du 1er équipage de la course au large «Globe 40»

Le voilier Japonais «Milai around the World» arrivant à Tanger. / DR

Le voilier Japonais «Milai around the World» est arrivé, jeudi, au port de plaisance Tanja Marina Bay, pour participer à la course au large «Globe 40», dont le départ sera donné le 26 juin à Tanger. Cet équipage japonais est parti le 11 juin de Lorient en France.

«La 1ère édition de la course au large Globe 40 au départ de Tanger a démarré avec l’arrivée du 1er équipage japonais, qui participera à ce tour du monde unique dans l’histoire de la voile, puisque son départ se fera pour la 1ère fois d’un pays africain et plus précisément du Maroc», a indiqué un communiqué de la Société d'aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger ville (SAPT).

Le PDG de la SAPT et de la Société de gestion du port de Tanger ville (SGPTV), Mohamed Ouanaya, a souligné le choix de Tanger pour ce Globe 40 n'est pas anodin, puisque la ville jouit d’une situation géographique unique, entre l'océan Atlantique et la Méditerranée, d’une infrastructure importante et d’une histoire séculaire dans le domaine maritime.

Il a, à cet égard, relevé que cet événement sportif international majeur constitue une opportunité pour mettre en lumière les potentialités de Tanger, sa zone portuaire et sa médina, et l'occasion de renforcer la présence internationale de Tanger dans le sport de voile et le tourisme de croisière.

De son côté, l'un des membres de l'équipage japonais a salué l'accueil chaleureux qui leur a été réservé à Tanger, notant que le 1er trajet s'est déroulé dans des conditions favorables et agréables, bien que le voilier ait dû parfois faire face à un vent faible.

Cette course, qui allie compétition sportive et objectifs touristiques, environnementaux et culturels, sillonnera plusieurs sites, notamment les îles du Cap-Vert, l'île Maurice, Auckland, Papeete, Ushuaïa, Recife et Grenade. Après plus de 30 000 milles (55 560 kilomètres) parcourus au large et 8 étapes traversées, l’arrivée du Globe 40 se fera à Lorient.

Cette course connait la participation de 7 voiliers de type Class 40 d’une longueur de 12,18 mètres, dont le voilier marocain «Ibn Batouta Tribute».