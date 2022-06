Agadir : Le FICM transpose les questions de la migration au grand écran

Le Festival international cinéma et migrations (FICM), qui se tient à Agadir, capitale du Souss, a réinventé le lien entre les Agadirois et le septième art, en exposant des films innovants réalisés par la diaspora marocaine ou des films traitant de la thématique d’immigration. Cette manifestation cinématographique a aussi mis à l’honneur des pays qui entretiennent de solides relations avec le Royaume, de même qu'elle a rendu hommage à des figures de proue du septième art et a encouragé le partage du savoir à travers les masterclass.

Aspirant à démocratiser l'accès au cinéma, à l'art et à la création, les organisateurs de la 18e édition du FICM d’Agadir ont décidé d'adapter des œuvres cinématographiques en audiodescription afin de les rendre accessibles à un plus large public.

Des masterclass et des rencontres avec des professionnels du cinéma ont, en outre, été tenus pour mettre en avant le rôle des arts dans la consolidation des relations entre les pays et traiter des problématiques liées à la production cinématographique, en plus d'ateliers dédiés aux techniques de montage et d'improvisation ou encore à la musique de film.

Les activités du FICM d'Agadir ont vu la participation d'une pléiade de professionnels du secteur dont les réalisateurs Kamal Hachkar, Driss Roukh, Rachid El Ouali et la monteuse Zineb El Hardouz.

Une démarche de rapprochement culturel et d'ouverture sur les milieux associatif et universitaire a été adoptée à travers le déploiement d'un nombre d'activités au niveau des associations Winart et Yalla'h, SOS Village ainsi que du pôle universitaire Ait Melloul, destiné aux étudiants et aux jeunes de la région Inzegan, Founty et Aït Melloul.

Organisée par l'association «L’initiative culturelle», la 18e édition du FICM d'Agadir, qui se tient du 13 au 18 juin, projette des longs et courts-métrages dans les mythiques salles de cinéma de la capitale du Souss, à savoir le Cinéma Rialto et le Cinéma Sahara, contribuant ainsi à l'élan de développement de l'offre et des infrastructures culturelles dans la ville.