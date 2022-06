La Marocaine Youssra Zekrani remporte l'argent du fleuret aux Championnats d'Afrique

La Marocaine de 27 ans Youssra Zekrani, 91e mondiale de sa discipline, a remporté la médaille d’argent du fleuret individuel aux championnats d’Afrique d’escrime, organisés du 15 au 19 juin à Casablanca. Zekrani a perdu (9-15) sa finale face à l’Égyptienne Noura Mhamad, 26e mondiale.

Après la phase de groupes, la Marocaine avait évincé l’Algérienne Chaymae Nihar Kamar en quart (15-10), puis l’Égyptienne Yara Charkaoui (15-9) en demi.

Zekrani compte à son palmarès une médaille de bronze individuelle aux Championnats d’Afrique 2016 et deux médailles de bronze (individuel et par équipes) aux Jeux africains 2019, en plus d’une participation aux Jeux olympiques 2016 de Rio.

En revanche, ses compatriotes Manal Kermaoui (86e mondiale) et Ilham Belefkih ont été éliminées, la première en quart de finale et la deuxième en occupant la 14e place.

Le programme de la première journée de cette compétition comprenait les épreuves individuelles du fleuret dames et de l’épée hommes. Ces championnats connaissent une participation records, avec 233 compétiteurs inscrits.