La préfecture d’Ifrane réagit à l’affaire de l’étudiant Otmane Barakat

La Préfecture d'Ifrane a réagi, ce jeudi, à l’affaire de l’étudiant Otmane Barakat, qui a dénoncé, il y a quelques jours, l’«injustice» dont il aurait été victime, tout en tentant de se suicider dans un live sur sa page Facebook. Dans une mise au point parvenue à Yabiladi, la préfecture a réfuté les déclarations contenues dans ladite vidéo, en dénonçant des «des allégations et des erreurs sans fondement».

Tout en signalant que «les faits liés à cette affaire font actuellement l'objet de procédures devant la justice», la préfecture a expliqué que l'intéressé «a été saisi au cours du mois de mars alors qu'il a passé un barrage judiciaire en possession de denrées alimentaires et de viandes d'origine douteuse, avec l'absence de conditions sanitaires pour le transport de ces matières». En conséquence et sur les instructions du ministère public, «le comité provincial compétent a été convoqué pour inspecter le magasin vers lequel ces matériels étaient dirigés».

Ainsi, «le magasin de préparation et de conservation des repas, situé dans la ville d'Azrou, a été inspecté. Il a montré de nombreuses infractions, comme l'absence d'un permis d'exploitation délivré par les services communaux concernés, le manque de conditions sanitaires et techniques, d'hygiène et les conditions de sécurité nécessaires pour exercer ce type d'activités», poursuit la même source. La mise au point cite «d'autres infractions connexes, comme le fait d’embaucher des travailleurs sans les déclarer et sans disposer de cartes de santé nécessaires».

La préfecture assure que les produits saisis «que ce soit dans la voiture utilisée par la personne concernée ou à l'intérieur du magasin concerné, présentent un danger pour la santé des citoyens». Une raison pour laquelle «le processus de destruction de ces produits a été réalisé conformément aux lois en vigueur». En outre, «des procédures d'inspection ont été activées pour le restaurant que la personne concernée exploite pour fournir des repas, situé dans la ville d'Ifrane, où un certain nombre d'infractions ont été examinées, telles que le manque de conditions sanitaires et techniques et d'exigences d'hygiène et de sécurité», poursuit la même source.

La mise au point annonce que les autorités communales d'Azrou et d'Ifrane ont été «priées de prendre des mesures conservatoires en fermant les deux magasins (le lieu de préparation des repas et le restaurant) jusqu'à ce qu'une décision soit prise» de la part des autorités judiciaires. Et de préciser que l'intéressé «est actuellement poursuivi sur décision du parquet».