L’ONU botte en touche une question sur un forum à New York des investissements au Sahara

Les Nations unies ont évité de tomber dans le piège d’une question portant sur l’organisation, la semaine dernière à New York, d’un forum Maroc-Etats-Unis dédié à la promotion des investissements au Sahara. Dans sa brève réponse, le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, s’est limité à affirmer qu’il «n’est pas au courant» de la tenue de la réunion.

Devant l’instance de l’auteur de la question à arracher un commentaire de l’ONU sur l'événement économique, Stéphane Dujarric a indiqué que l’organisation internationale n’a pas changé de position sur la question du Sahara occidental. Ce différend «doit être résolu par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité», a-t-il précisé.

Le forum économique de New York a été conclu par la signature de deux protocoles entre le Conseil de la région de Dakhla Oued Eddahab et deux groupes américains, axés sur la promotion des investissements américains et internationaux dans cette région.

Pour rappel, Dakhla a accueilli, en mars, un forum d’investissement Maroc-Etats-Unis.