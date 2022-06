Le Polisario profère de nouvelles menaces contre l’Espagne

La ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles a qualifié, dans des déclarations à des médias, de «bonne décision pour l’Espagne et l’ensemble de la région méditerranéenne», le soutien de Pedro Sanchez au plan marocain d’autonomie au Sahara occidental. Des éloges qui ont poussé le Front Polisario à proférer de nouvelles menaces envers Madrid.

«La ministre Robles est très consciente, puisqu'elle occupe le portefeuille de la Défense, que la politique de complicité avec l'expansion, l'agression, l'annexion de territoires par la force et le mépris des frontières internationales reconnues, est une option aux conséquences dangereuses dans tous les domaines politiques, économiques et les aspects sécuritaires», souligne le Polisario dans un communiqué, publié hier.

«La poursuite par l'Etat espagnol de la politique visant à se soustraire à ses obligations en tant que puissance administrante a échoué et conduira inévitablement à une détérioration continue de la situation générale au niveau des relations bilatérales entre les pays et les peuples des deux rives de la Méditerranée, ainsi qu'en matière de stabilité et de sécurité dans toute la région», indique la même source.

Ce n’est pas la première fois que le Polisario agite les «conséquences sécuritaires» de la décision de Pedro Sanchez sur l’Espagne. Brahim Ghali les a clairement exprimées, le 24 mai, dans une interview accordée à la chaîne Telecinco. «Vous avez des factures en attente, qu'un jour vous devrez payer», a-t-il affirmé en s’adressent au peuple espagnol.

«Nous sommes à quelques kilomètres des Iles Canaries… la solution arrivera… le peuple sahraoui parviendra à ses objectifs. C’est juste une question de temps», a déclaré de manière énigmatique le chef du Polisario. Entre les années 70 et 80, le Front Polisario avait mené des attentats contre des intérêts civils et militaires des Iles Canaries.