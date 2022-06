Football : Deux joueuses rwandaises annoncées au Najah Souss

Deux joueuses de l'équipe nationale féminine de football du Rwanda sont sur le point d'achever leur transfert vers le club marocain de Najah Souss. Selon The New Times, il s’agit d’Alice Kalimba et Claudine Itangishaka. «Les deux joueuses et le club marocain sont parvenus à un accord, alors qu’il ne reste plus qu'à signer des contrats pour officialiser le transfert», explique-t-on.

Le média rappelle que Najah Souss évolue en première division, expliquant qu’il est rare que les footballeuses rwandaises aient des clubs à l'extérieur du pays. «De nombreuses joueuses espèrent maintenant que Kalimba et Itangishaka ouvriront les portes à beaucoup d'autres à l'avenir», ajoute la même source.

Najah Souss a adressé des invitations aux deux footballeurs pour qu’elles puissent facilement obtenir des visas de voyage au Maroc.

Kalimba est actuellement le capitaine de l’équipe Scandinavia. La milieu de terrain est l'une des meilleures footballeuses du pays. Claudine Itangishaka, gardienne de but, évolue pour sa part au sein du club rwandais OCL City.