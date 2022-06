Ouezzane envisage d'unifier la couleur de ses bâtiments en blanc et vert olive

Le conseil communal d'Ouezzane a appelé les habitants de la ville appliquer la décision du conseil d'unifier la couleur des façades de maisons et de bâtiments de la ville. Alors que la ville de Chefchaouen se pare en bleu et blanc, Ouezzane veut s'unifier avec des bâtisses peintes en blanc et vert olive.

Ainsi, le conseil communal envisage de mettre en œuvre cette décision qui avait été rendue lors de la session ordinaire du 21 février 2020 relative au revêtement et l'unification de la couleur des façades de bâtiments, des portes et des fenêtres de la ville, indique une note publiée mardi par le président du conseil. Cette décision stipulait l'utilisation du blanc pour les façades de maisons et du vert olive pour les portes et les fenêtres.

Le conseil communal a ainsi invité les citoyens à opter pour le blanc au lieu du rouge brique ou une autre couleur pour la peinture des façades des édifices, notant que la décision concerne tous les bâtiments, quelle que soit leur activité, à l'exception des édifices archéologiques et des institutions distinguées par une couleur unie au niveau national.

Cette mesure contribuera à embellir les quartiers et les ruelles de la ville d'Ouezzane, argue le conseil communal, et à valoriser ses potentialités touristiques, afin d'en faire une destination privilégiée pour les touristes, à l'instar de Chefchaouen.

Il est à noter que plusieurs projets pilotes de revêtement et d'unification de la couleur des façades de bâtiments de plusieurs quartiers d'Ouezzane seront réalisés, dans le cadre du programme "Awrach".