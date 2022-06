Marrakech s’invite dans la campagne législative française des Jeunes avec Macron

Dans un clip de campagne visant à encourager les Français à voter pour le second tour des législatives, le mouvement «Les Jeunes avec Macron» a présenté une vision d’une France où «LFI remporte les élections législatives». Dans cette pastille d’une minute, retirée de Twitter et de YouTube, mais enregistrée par des internautes, les jeunes s’inquiètent que leurs vacances à Marrakech n’aient plus lieu, dans une France dirigée par La France insoumise.

Dans la vidéo tournée d’un seul plan, on peut voir une jeune fille s’informer, au fil des notifications, des agissements fictifs du groupe LFI à l’Assemblée nationale le 20 juin, même si la fin du mandat de l’actuelle législature est fixée au 21 juin. Le clip va jusqu'à imaginer une annonce de M. Mélenchon qui «refuse de donner la moindre interview aux oppositions et suspend les subventions aux médias indépendants», affichant volontairement un ton alarmant.

les jeunes avec macron qui s’inquiètent pour leur week-end à marrakech viennent de supprimer leur vidéo rigolote ne la relayez surtout pas pic.twitter.com/sAQLMG89V5 — Le Tréma (@Le_Trema) June 15, 2022

Seulement, loin de faire peur, cette vidéo a fait rire de nombreux internautes avec le choix des communicants d’inclure dans ce clip des échanges sur un week-end prévu à Marrakech, suivi de l’annonce de la «suppression des vols hors de l’Europe à faible coût» et de l’agacement de la jeune fille. Loin d'avoir eu l'effet escompté, le clip a questionné plusieurs internautes quant aux priorités des jeunes derrière cette vidéo.

Derrière cette vision de la France dont les Jeunes avec Macron «ne veulent pas», il faut rappeler que LFI ne se présente pas directement aux législatives, mais a intégré la NUPES (Nouvelle union populaire écologique et sociale), composée d’une union avec le PCF, le PS et EELV, afin de siéger d’un bloc à l’Assemblée nationale.