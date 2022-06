Maroc : Un Marocain skate avec le légendaire Tony Hawk sans le savoir

La légende américaine du skateboard, Tony Hawk, s’est rendu récemment au Maroc d’où il a partagé, mardi, une vidéo d’une session durant laquelle il a croisé un jeune skateur marocain. Dans cette vidéo partagée sur Twitter et Instagram, et qui cumule déjà plus de 215 000 vues, la légende américaine a même partagé le premier «kickflip» réussi par le Marocain.

Went to Morocco, relearned Maydays (pivot to fakie) and caught this guy making his first kickflip. He was at the skatepark alone, we shared this moment and then he was gone. No words were exchanged but we both left smiling. This is skateboarding, all are welcome. pic.twitter.com/1VQcavcR0B