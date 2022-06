Maroc : Grève générale dans le secteur public contre la flambée des prix

L'Organisation démocratique du travail (ODT), la Confédération générale du travail (CGT) et la Fédération des syndicats démocratiques (FSD) ont annoncé, il y a quelques jours, l’organisation d’une grève nationale, lundi 20 juin. Faisant suite à une réunion tenue entre les trois centrales syndicales, la grève concernera le secteur de la fonction publique, des établissements publics, des collectivités locales et le secteur des transports et de la logistique, indique-t-on dans un communiqué.

Les trois syndicats expliquent que cette action a été décidée «contre la hausse des prix et la cherté de la vie», et «pour l'augmentation des salaires et des retraites», à la lumière notamment de la flambée récente des prix des carburants et des matières premières. Les syndicats comptent organiser, demain, une conférence de presse pour expliquer et passer en revue les détails, les raisons et des justifications de cette grève générale, ainsi que toutes les prochaines étapes «légitimes» de cette action, conclut la même source.