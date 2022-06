Casablanca : L'Istiqlal vent debout contre la gestion de la mairie et des circonscriptions

La majorité au Conseil communal de la ville de Casablanca semble faire face à un risque d’implosion. Moins d’un an après avoir été formée par le RNI, le PAM et l’Istiqlal, les élus communaux de ce dernier viennent de rendre public un communiqué de presse où ils tirent à boulets rouges sur la gestion de la mairie et de certaines circonscriptions.

À l’issue d’une réunion tenue samedi, les élus du parti de la Balance ont pointé la «faiblesse des mécanismes de communication et de coordination entre les composantes de la coalition», dénonçant «l’incohérence dans les positions de l'alliance tripartite lors des réunions des commissions et les sessions du conseil». Ils critiquent aussi «l’absence de réactivité quant aux recommandations approuvées à l'unanimité» et des perturbations impactant les comités de suivi en tant que mécanisme de gouvernance.

Le communiqué critique le «manque de clarté dans la relation du conseil avec les sociétés de développement», évoquant «la confusion apparente lors du processus de vote par les membres du Conseil» et des «erreurs matérielles au niveau des documents de vote». Les présidents des groupes «ne sont pas impliqués dans l'élaboration du programme de travail de la ville de Casablanca», poursuit la même source, qui dénonce le recours à des «bureaux d'études éloignés des soucis et préoccupations des Casablancais». «Les questions qui préoccupent le citoyen casablancais ne sont pas incluses dans les sessions du conseil», indique la même source, qui cite les «panneaux publicitaires qui envahissent la ville», les problèmes de la circulation et de la mobilité et l’arrêt de la plupart des chantiers, entre autres.

La même source critique aussi la gestion au niveau des circonscriptions, particulièrement à Ain Chock et Maarif, où les élus constatent «la marginalisation, l'injustice et l'exclusion systématique» de leurs membres.