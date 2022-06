Arte sublime la nature dans son documentaire «Le Maroc Sauvage»

Le «Nord verdoyant» du Maroc est au centre du reportage «Le Maroc Sauvage», diffusé par la chaîne de télévision franco-allemande Arte. Disponible en replay en français et en allemand jusqu’au 6 juillet 2022, le reportage de 45 minutes présente la faune et la flore du nord du royaume.

Réalisé en 2021 par Bernhard Rübe, le documentaire se penche notamment sur les montagnes du Rif, avec des images du parc naturel d’Ifrane qui permettent de (re)découvrir et de comprendre comment l’eau façonne la région. Ces images permettent aussi de se pencher sur la faune locale, notamment les oiseaux, macaques de barbarie, ou écureuils de barbarie, et leur rapport à ce riche environnement.

Le fleuve Souss et son embouchure est aussi présenté dans ce documentaire, avec les nombreux oiseaux qui y vivent ou passent durant leur migration, et les animaux qu’il fait vivre. Des côtes aux plaines, sans oublier les montages, passant du ciel et de la terre à la mer, le documentaire sublime le nord du Maroc, une région qui propose une vaste diversité de zones climatiques et d’habitats, «depuis toujours idéale pour les rois de l’adaptation».

Dans l'autre partie du documentaire, intitulée «Le désert du Sahara», le réalisateur allemand a présenté l'autre moitié du Maroc, et comment les animaux et les plantes se sont adaptés dans cette partie sud à la chaleur et à la sécheresse pour survivre dans un environnement hostile et aride.