L'ONMT annonce trois nouvelles nominations majeures

L’Office national marocain du tourisme (ONMT) a annoncé, ce mercredi, trois nouvelles nominations majeures. Ce redéploiement des compétences s’opère afin d’accompagner la dynamique insufflée par l’ONMT pour renforcer l’impact de la nouvelle campagne de communication «Terre de Lumière» de la marque Maroc, indique l’Office dans un communiqué. Cet effort est déployé aussi bien au niveau de l’efficacité des actions sur les marchés stratégiques qu’au niveau de la dynamisation de la relation de l’Office avec les opérateurs du tourisme marocain, ajoute l’ONMT.

Pour Adel El Fakir, «ces nominations viennent confirmer notre volonté d’être en perpétuelle mutation pour accompagner les tendances de nos principaux marchés et continuer à déployer la stratégie de développent de l’ONMT. Elles viennent aussi confirmer la volonté de l’ONMT de mettre en avant ses compétences, notamment féminines et sa jeunesse, et d’être en continuel écoute de ses partenaires nationaux et internationaux».

Ainsi, Siham Fettouhi est nommée déléguée ONMT à New York en charge du marché nord-américain. Jusqu’ici, elle occupait le poste de directrice marketing et valorisation de l’offre de l’Office. C’est elle notamment qui a piloté la campagne de communication internationale «Terre de lumière». Elle fut la plus jeune directrice nommée dans l’institution.

Rachid Hamzaoui pour sa part a été nommé Délégué ONMT à Abu Dahbi, en charge du marché Moyen-Orient, après avoir été directeur des opérations et activation. Sa mission sera de développer la stratégie de l’ONMT dans les marchés du Moyen-Orient.

Enfin, Salima El Mghazli a été promue directrice des opérations et activation territoriale, un poste dans la continuité de ses domaines de compétences, elle qui était à la tête du département Activation Territoriale. Elle s’y est distinguée par son expertise du développement de la connectivité aérienne de plusieurs destinations touristiques marocaines.

Ces trois nominations viennent ainsi compléter la nouvelle organisation de l’ONMT déployée il y a maintenant deux ans, ajoute le communiqué. L’ONMT met ainsi en place toutes les actions nécessaires afin de répondre aux exigences des principaux marchés stratégiques pour le Maroc.