Le groupe autrichien ENGEL s'implante au Maroc avec ENGEL Maghreb

ENGEL, le fabricant autrichien de machines de moulage par injection et fournisseur de solutions système, a inauguré, mardi à Tanger, sa filiale ENGEL Maghreb, spécialisée dans la vente et le service, afin de développer des relations commerciales durables avec ses partenaires dans la région. S'exprimant lors de la cérémonie d'inauguration, le directeur général d'ENGEL Maghreb, Romain Reyre, a souligné que l'implantation d'ENGEL au Maroc puise son essence dans l'environnement dynamique qu'offre le Royaume pour la production de moulage par injection, notant que le Royaume affiche un vrai potentiel de développement pour l’activité.

«L'ouverture de notre filiale au Maghreb est une étape importante pour renforcer notre proximité avec nos clients dans la région. Nous envisageons un ancrage local sur le long terme», a-t-il fait savoir. ENGEL Maghreb emploiera une dizaine d'employés, qui assureront la relation commerciale avec les clients existants et futurs, a-t-il ajouté.

«Une presse à injecter, ENGEL est déjà disponible pour la formation et des essais clients chez notre partenaire, l'Institut de formation aux métiers de l'industrie automobile (IFMIA). Ceci dit, nous allons élargir davantage notre offre pour la région», a-t-il noté.

Outre le secteur automobile, le groupe est à l’affut de nouvelles opportunités de croissance sur d'autres secteurs d’activité. «Le Maroc est en train de s'imposer comme étant un site mondial de fabrication pour la technologie médicale, l'emballage, mais aussi le ferroviaire. ENGEL dispose d’un vrai savoir-faire dans ces industries. C'est pourquoi nous croyons en l’énorme potentiel de croissance future que pourraient avoir ces secteurs», a relevé M. Reyre.

Pour sa part, le président de la Fédération automobile, Adil Zaidi, a relevé que la voiture est composée aujourd'hui à 20% de matières plastiques, soit plus de 300 kg et plus de 2 000 pièces par voiture. Le responsable a estimé que l'installation d'ENGEL à Tanger va permettre une maintenance et une évolutivité des machines, formulant le souhait de voir fleurir une ingénierie locale, proche des utilisateurs, à l'écoute de leurs besoins et en imagination et conception de solutions à implémentation rapide.