Le Maroc n’est pas invité à un sommet avec Biden en Arabie saoudite

Le Maroc n'est pas inscrit sur la liste des invités au sommet, prévu le 16 juillet en Arabie saoudite, devant réunir les pays du Conseil de Coopération des Etats du Golfe, les Etats-Unis, l’Irak, l’Egypte et la Jordanie, indique lundi 14 juin le cabinet royal saoudien dans un communiqué. Même son de cloche auprès du service de communication de la Maison blanche.

«Le président Joe Biden se rendra dans la région du Moyen-Orient, du 13 au 16 juillet, pour renforcer l'engagement à toute épreuve des États-Unis envers la sécurité et la prospérité d'Israël et assister à un sommet du Conseil de Coopération du Golfe plus l'Égypte, l'Irak et la Jordanie (connu sous le nom de CCG+3)» , indique la même source.

Pour rappel, en mai dernier, le site d’information Axios a annoncé que la Maison Blanche et le bureau du Premier ministre israélien ont discuté de la tenue d'une réunion des dirigeants régionaux. «Un sommet, présidé par Joe Biden, est à même de confirmer le leadership et l'engagement des États-Unis au Moyen-Orient», explique le même média.

Outre l’étape saoudienne, Joe Biden se rendra en Israël et en Palestine.