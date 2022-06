Espagne : Le PP veut placer Ceuta et Melilla sous la protection de l’OTAN

L’Espagne accueille, les 29 et 30 juin, un sommet ordinaire de l’OTAN. Le Parti Populaire, première force d’opposition à la Chambre basse du Parlement, se prépare aussi à cette réunion. Son groupe de députés a élaboré une proposition de pacte d’Etat sur la défense et la sécurité, sollicitant une intégration de Ceuta et Melilla sous la protection de l’organisation atlantique militaire, indiquent des médias ibériques.

Les promoteurs de l’initiative parlementaire affirment que les deux villes considérées «des frontières de l’Union européennes, doivent être impérativement mises sous le parapluie de l’OTAN». Ils ont plaidé pour la création d’«une plus grande OTAN» qui ne confine pas l'alliance à un simple «pacte militaire». «L'OTAN ne défend pas uniquement des pays, mais aussi des principes», a expliqué le vice-secrétaire institutionnel du PP, Esteben González Pons.

Pour rappel, l’ancien président du Parti populaire, Pablo Casado avait appelé, en juillet, «à placer Ceuta et Melilla sous l’égide de l’OTAN afin que l'Espagne et ses alliés puissent les défendre» contre le Maroc. La formation VOX a également porté la même revendication.

En revanche, le gouvernement espagnol, dirigé par Pedro Sanchez, ne souhaite pas pour le moment franchir ce pas. En témoigne la teneur de sa réponse, en avril dernier, à une question écrite de députés de VOX portant sur le même sujet.