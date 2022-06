Monkeypox : Au Parlement, Ait Taleb annonce un nouveau cas suspect

Devant les conseillers à la deuxième Chambre du Parlement ce mardi, le ministre de la Santé et de la protection sociale a indiqué qu’un nouveau cas suspect de variole du singe (Monkeypox) a été détecté au Maroc. Ce cas, s’il se confirme, s’ajoutera au premier cas confirmé, déclaré dans le royaume le 2 juin dernier.

Khalid Ait Taleb a précisé également que 7 cas suspects ont été testés négatifs depuis l’alerte sanitaire mondiale sur la variole du singe, soulignant que l'expérience du Maroc face au Covid-19 est très utile pour faire face au Monkeypox. Le ministre a assuré que son département «dispose d’une expérience dans la gestion des crises sanitaires». «Aujourd'hui, des unités sont installées à tous les points de passage marocains pour diagnostiquer le virus avec facilité et alerter le ministère à prendre des mesures au niveau régional», a-t-il ajouté.

Le ministre a rappelé qu’il n’y a pas de remède contre le virus de la variole du singe, rappelant que la rémission se fait après trois à quatre semaines, tandis que tout contact avec des personnes infectées doit être évité. «L'incubation du virus est comprise entre 3 et 21 jours, une période pendant laquelle une personne peut transmettre le virus même en l'absence de symptômes», a-t-il mis en garde, rappelant que «la variole du singe est causée par un virus connu depuis 1959 et se propage en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest en 1970».

Le responsable gouvernemental a également expliqué qu'il existe quatre laboratoires qualifiés pour effectuer des tests pour confirmer la présence de la variole du singe, estimant que le pays «n’a pas besoin d'agréer d'autres laboratoires, car la maladie n'est pas répandue et les choses sont en ordre».