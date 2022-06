Pays-Bas : Deux trafiquants absents à leur procès, soupçonnés d'avoir fui vers le Maroc

Deux des cinq suspects d’un «méga-procès» contre des frères marocains de La Haye, présumément impliqués dans le trafic de drogue, sont suspectés d’avoir quitté les Pays-Bas pour se rendre au Maroc. Le ministère public soupçonne les deux frères de poursuivre leur trafic lucratif depuis le royaume.

Les cinq frères ont été arrêtés l’année dernière, rappelle Omroep West, ainsi qu’un ancien beau-frère et un associé. Suite à une longue enquête, la police avait mis la main sur les suspects après avoir piraté les services de messagerie SKY ECC et Enchrochat, leur permettant d’établir qu’ils importaient de la drogue depuis l’Amérique du Sud et qu’ils en auraient vendu en Europe, depuis une maison située à La Haye. Au total, 8,5 millions d’euros (88,96 millions de dirhams) avaient été saisis dans leurs domiciles, ainsi que de la drogue dissimulée dans deux voitures.

Les deux frères recherchés, Abdelghani, 41 ans, et Farid, 43 ans, ne se sont pas rendu au premier jour de l'audience, qui s’est tenue lundi. Ils étaient en liberté après que le tribunal a suspendu la détention provisoire des cinq hommes, leur interdisant cependant de quitter le territoire.

Les frères auraient un «réseau solide» actif dans le trafic de drogue au Maroc, ce qui laisse penser qu’ils s’y sont rendus pour continuer leurs activités, indique le ministère public. «Nous avons les mains vides au Maroc», regrette le ministère public, qui souligne que l’absence de traité d’extradition avec le Maroc les rend hors d’atteinte.

Selon les enquêteurs, Abdelghani aurait été impliqué dans le transport de drogue vers l'Angleterre et aurait blanchi plus de 6 millions d’euros (62,8 millions de dirhams), tandis que son frère Farid aurait préparé des transports de drogue depuis le Pérou, la Colombie et le Surinam, pour une valeur de plus de 4 millions d’euros (41,87 millions de dirhams).

Lors de l’audience des frères encore aux Pays-Bas, l’un d’eux a partiellement avoué les faits qui lui sont reprochés, tandis qu’un autre a nié en bloc son implication.