Chahuté par le public, le Maroc grimpe de 3 places dans le classement FIFA

Malgré une prestation, lundi devant le Libéria, qui n’a guère convaincu le public, le Maroc parvient à améliorer son classement FIFA. En effet, selon le classement provisoire publié par l’instance footballistique, le score du royaume passerait de 1 552 points enregistrés en mai à 1 558,90 points, soit +7,02 points. Dans ce sens, le classement du Maroc, logé au 24ème rang mondial, évoluerait de 3 places, pour se placer à la 21e place mondiale.

Cette réalisation intervient, bien que les Lions de l’Atlas se soient inclinés, mercredi 1er juin, devant les États-Unis en match amical, dans le cadre des préparatifs des deux pays au prochain mondial au Qatar, par 3 buts à 0. L’équipe nationale a cependant réussi à décrocher 6 points et garder la première place du groupe K dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023. Les Lions de l’Atlas se sont imposés, vendredi, face à l’Afrique du Sud sur le score de 2 buts à 1, avant d’inscrire 2 buts grâce à Fayçal Fajr (56e) et Youssef En-Nesyri (57e) face au Libéria, lundi au complexe sportif Mohammed V de Casablanca.

Bien qu’il s’approche de la qualification pour la CAN 2023, la prestation des Lions à la vielle du Mondial au Qatar, prévu en novembre, n’a pas convaincu les Marocains. Ces derniers n’ont d’ailleurs pas hésité à chahuter les Lions de l’Atlas, exprimer leur déception et fustiger l'équipe nationale sur les réseaux sociaux.