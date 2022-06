Signature de l'Appel de Rabat pour la préservation de l’héritage judéo-africain

L'Appel de Rabat pour la préservation de l’héritage judéo-africain a été signé, lundi, au siège du Policy center for the new South. Cet appel est né d'une initiative de l’association Mimouna en partenariat avec l'Office chérifien des phosphates (OCP) et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), dans le cadre de la deuxième édition de la Conférence du judaïsme africain.

Il a été signé par Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites du Maroc, Shaun Zagnoev, président du South Africa Jewish Board of Deputies, Magda Haroun, représentante de la communauté juive d'Égypte, René Trabelsi, ancien ministre du Tourisme de la Tunisie, Malcolm Hoenlein, vice-président exécutif de la Conférence des présidents des organisations juives américaines majeures, Ephraim Isaac, cofondateur du Département des études africaines et afro-américaines de l'Université de Harvard, El Mehdi Boudra, président-fondateur de l'association Mimouna et Jason Guberman, directeur exécutif de l'American Sephardi Federation.

Cet Appel a pour objectif principal de préserver l'héritage judéo-africain, en prenant pour exemple le Maroc, a indiqué El Mehdi Boudra. Les signataires plaident pour la reconnaissance de l'histoire millénaire du peuple juif en Afrique et soulignent la nécessité de préserver, réhabiliter et rendre accessibles les sites historiques juifs à travers le continent.

Ils appellent aussi au renforcement des liens sacrés de la mémoire qui unissent divers peuples et générations à l'expérience juive africaine, notamment par des initiatives éducatives et culturelles, soulignant l'importance de donner aux jeunes Africains les moyens de préserver, diffuser et célébrer les cultures juives africaines.

Une cérémonie de remise des prix «Jewish leadership awards» a été organisée à cette occasion pour récompenser des personnalités ayant œuvré pour la préservation de la culture judéo-africaine, à savoir Malcolm Hoenlein, René Trabelsi, Shaun Zagnoev, Jorge Pedro Mauricio dos Santos, ministre des Communautés dans le gouvernement du Cap-Vert, Zevadia Belaynesh (Éthiopie) et Andrea Barry (Namibie).