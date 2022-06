Maroc : Les plages comptent 30 Pavillons bleus pour 2022

Vingt-huit plages et deux ports de plaisance ont le label international Pavillon bleu, attribué par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement. C’est une «progression notable» par rapport à l’été 2021, où 26 plages et un port de plaisance ont été labellisés, et l’été 2020, marqué par les contraintes sanitaires de la Covid-19. Les deux nouvelles plages labellisées sont Marina Smir Est et Al Minaa. «Avec 28 plages, le Maroc occupe la première place dans le monde arabe et la deuxième en Afrique», a indiqué un communiqué parvenu à Yabiladi.

La même source ajoute la côte atlantique «compte 22 plages labellisées, et la côte méditerranéenne huit plages et les deux ports de plaisance». «Dans la catégorie Marinas, Marina Smir a rejoint cette année celle de Saïdia», a souligné le communiqué. «Il est à rappeler que la marina a décroché le Pavillon bleu depuis quatre ans et a ouvert la voie dans cette labellisation exigeante, qui requiert le respect de 26 critères dans six catégories, comme la qualité des eaux dans l’enceinte portuaire, l’information – communication et surtout le traitement des déchets. Ce dernier critère nécessite le traitement des liquides de vidange, le gazole, les déchets ménagers des bateaux, la construction d’un local de stockage des produits dangereux avant leur évacuation vers une société de traitement», indique encore la Fondation.

Ce label est attribué aux communes, qui dirigent la gestion des plages qui relèvent de leur périmètre, entre «entretien, propreté, équipement, sécurité, formation, sensibilisation, accessibilité». «Dans cet effort considérable, elles sont accompagnées par le programme Plages Propres de la Fondation et soutenues par la Direction générale des collectivités territoriales et les départements ministériels concernés. Les responsables territoriaux sont formés à la gestion des plages et des outils de gestion et de sensibilisation à l’environnement sont mis à leur disposition pour leur permettre d’accueillir les estivants dans les meilleures conditions», ajoute encore le communiqué.

La Fondation a pour rôle d’évaluer les candidatures au Pavillon bleu et organise des contrôles inopinés en saison estivale, pour s’assurer du respect des critères du label octroyé pour la saison. «Les communes sont enfin appuyées par la Direction générale des collectivités territoriales et des partenaires économiques mobilisés par la Fondation dans le cadre du programme Plages propres qui leur apportent compétences managériales et appui financier», souligne l’institution.

Le label Pavillon bleu a été créé par la Fondation pour l’éducation à l’environnement en 1987. Cette année, il célèbre son 35e anniversaire. «Cet écolabel pour les plages le plus important dans le monde est aujourd’hui hissé sur 4 194 plages et 732 marinas de 48 pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique ou des Caraïbes ou du Pacifique», indique-t-on.