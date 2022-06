États-Unis : Deux groupes US vont promouvoir les investissements dans la région Dakhla-Oued Eddahab

Deux protocoles d’accord ont été signés, lundi à New York, entre le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab et les groupes américains Danforth Investors, Global Special Projects et SEC Newgate US. Ces protocoles prévoient la promotion des investissements américains et internationaux dans cette région du Royaume.

En vertu de ces accords, les parties signataires conviennent de fédérer les efforts pour la promotion des investissements dans une région dotée d’une position stratégique dans le Sud du Royaume du Maroc, d’un capital humain qualifié et d’atouts pour un véritable levier de développement socio-économique intégré et optimal.

Ces protocoles ont été paraphés par le président du Conseil de la région, Yanja El Khettat, le président directeur général des groupes Danforth Investors et Global Special Projects, Ari Matityahu et le président de SEC Newgate US, Michael Holtzman.

La signature de ces protocoles d’accord s’inscrit dans le cadre du Forum d’investissement Maroc-USA, organisé vendredi dernier dans la métropole américaine par les régions de Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra et de Guelmim-Oued Noun, en partenariat avec le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Des participants de marque dont des hommes d’affaires américains ont eu droit, lors de cet événement, à des exposés riches en détails et en chiffres sur les grands chantiers d’infrastructure qui font désormais la fierté des populations des provinces du Sud et qui ne cessent d’attirer plus d’investissements.

Lors de cette réunion, M. Matityahu a souligné que le Maroc, un pays «stable et avancé», se présente désormais comme une destination d’affaires «phénoménale», sous le leadership du roi Mohammed VI. Relevant que le Royaume offre d’énormes opportunités d'investissement, notamment dans les domaines des énergies, de la logistique, du tourisme, des nouvelles technologies et de l’agriculture, le businessman américain s’est dit encouragé à faire davantage d’affaire avec le Maroc.

L’homme d’affaires a, à cette occasion, annoncé que toutes les sociétés du portefeuille de Danforth Investors (35 de par le monde) s'engagent à investir dans les pays signataires de l’accord historique signé entre le Maroc, les États-Unis et Israël.