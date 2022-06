L’Algérie autorise la publication d’une carte du Maroc intégrant le Sahara

L'affiche de la réunion, prévue le 20 juin à Alger, de l’Assemblée extraordinaire des Conseils économiques et sociaux et instances similaires de la Ligue arabe. / DR

L’Algérie a-t-elle déclaré une trêve dans sa guerre contre les cartes du Maroc, intégrant le Sahara ? C’est du moins ce que laisse suggérer la photo accompagnant l’annonce officielle d’une réunion, prévue le 20 juin à Alger, de l’Assemblée extraordinaire des Conseils économiques et sociaux et instances similaires de la Ligue arabe. L’événement est d’ailleurs placé sous le haut patronage du président algérien, Abdelmadjid Tebboune.

Sur l’image, diffusée par l’agence APS, sur son fil d’information et sur son compte Twitter, la carte du royaume incluant le Sahara est bien visible. S'agit-t-il d'une concession de la part de l'Algérie à la Ligue arabe ?

انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية لرابطة المجالس الاقتصادية العربية بـ #الجزائر ?? في 20 يونيو المقبل



Pour rappel, l’envoyé spécial de l’Algérie chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, Amar Belani a fermement condamné, en décembre 2021, l’information portant sur l’adoption par la Ligue arabe d’une carte unifiée de l’Afrique du Nord et du Moyen-Orient, intégrant le Sahara. «C’est une manipulation grossière, une énième supercherie et une propagande mensongère orchestrée par des sources officielles marocaines sur la prétendue nouvelle carte» de la Ligue arabe, s’est-il emporté dans des déclarations à la presse de son pays.

Le ministère algérien des Affaires étrangères avait lancé, en mars 2021, la guerre contre les cartes complètes du Maroc, diffusées sur le net et présentées à l’occasion de conférences internationales.